Профильный комитет Рады учтет 12,5 тыс. редакционных поправок к законопроекту о банках, – Разумков

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Почти 12,5 тысяч редакционных правок, предложенных к законопроекту о банках, будут учтены профильным комитетом.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня большая часть правок будет учтена комитетом. И, если я не ошибаюсь, почти 12,5 тысяч или даже больше по состоянию на сегодня, они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то что-то другое, то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона", - сказал Разумков.

Он напомнил, что к законопроекту было подано более 16 тысяч правок.

По его словам, на следующей неделе парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике будет заниматься подготовкой сравнительной таблице ко второму чтению.

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Напоминаем, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый, "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.