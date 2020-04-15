Договоренность нормандской четверки не означает обмена всех на всех в один момент, - Резников

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резников

Украинская сторона забирает во время очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц всех тех граждан, кого может забрать в настоящий момент, и это является частью политической договоренности лидеров стран Нормандского формата об обмене "всех на всех".

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Формула "всех на всех" – это принципиальная политическая договоренность лидеров в режиме Нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех в один момент. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем", - сообщил чиновник.

Резников подчеркнул, что очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц является одним из этапов процесса "всех на всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно состояться до Пасхи, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Обмен пленными
нормандская четверка пленные Резников
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Топ комментарии
+3 т р у д а р ь
Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 9291
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15.04.2020 20:55
+3 Василий Казимко
Що ти брешеш--твій шут сказав--домовились обміняти всіх на всіх. Вже "міняють" декілька місяців. Мерзотникі і брехуни,ну звичайно і україноненависники,та сцикуни. А маланці ніколи не вважали Україну своєю Батьківщиною,це для них територія для обкрадання лохів і свого збагатчення.
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15.04.2020 20:58
+2 oleg1966
Договоренность нормандской четверки не означает обмена всех на всех в один момент, - Резников - Цензор.НЕТ 6192
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15.04.2020 20:51
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