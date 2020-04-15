Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов. Сумма завышения стоимости товаров составляет 1,4 млрд грн, - СБУ. ФОТО

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Правоохранителями документируется противоправная деятельность группы лиц при организации поставок продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг. тендерных торгов Государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Так, в ходе проведения следственных (розыскных) действий сотрудники СБУ установили, что при реализации противоправного механизма победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, они списываются из Государственного резерва, но они не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления.

В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества, также при подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.