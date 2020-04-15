Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов. Сумма завышения стоимости товаров составляет 1,4 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг. тендерных торгов Государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины". На торгах чиновники по завышенным ценам закупили в коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млрд грн", - говорится в сообщении.
Так, в ходе проведения следственных (розыскных) действий сотрудники СБУ установили, что при реализации противоправного механизма победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, они списываются из Государственного резерва, но они не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления.
В частности, при реализации договоров подконтрольные коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества, также при подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.
"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн", - добавили в ведомстве.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схеме сотрудников правоохранительных органов.
Цього понеділка мною було направлено заяву до НАБУ щодо можливого вчинення генеральним прокурором Венедіктовою злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Вона «забула» задекларувати годинник за 10 300$ та не вказала що є співзасновником і членом ГО «Харківський правничий центр» спільно зі своїм чоловіком-підлеглим Авакова Колесником та суддею Верховного суду Буралковим.
Закон один для всіх, як казав Зеленський.
А для генпрокурора - тим паче закон має бути на першому місці.
Інформуватиму вас про хід справи тут.
Днями на пані Венедіктову чекатиме ще один сюрприз.