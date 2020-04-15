Около 300 украинцев планируют вернуться из Индии, - посольство

1299

На возвращении из Индии в Украину настаивают около 300 украинских граждан. Всего же в списках на возвращение более 600 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Республике Индия.

"За период с 14 марта по 14 апреля в посольство Украины в Индии обратилось 979 граждан Украины, которые находятся в Индии. По состоянию на 14 апреля в списках посольства остаются 613, из них настаивают на возвращении в Украину - около 300 граждан (данные постоянно обновляются)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос эвакуации пока решается, а посольство по мере возможностей решает вопрос возвращения граждан Украины иностранными чартерными рейсами, количество которых очень ограничено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия выделила Украине 30 тысяч таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба

"В случае с рейсами, которые проводят государства-члены ЕС, приоритет отдается гражданам страны-организатора рейса, затем - гражданам других стран ЕС, и только потом, при наличии мест, финансовых гарантий, билета в страну гражданства или в Минск, возможен вывоз граждан Украина. Наличие у граждан Украины вида на постоянное или временное проживание в государстве ЕС, в данном случае является дополнительным преимуществом. Ведь в случае обращения таких лиц в дипломатические учреждения соответствующих стран их включают в списки и направления предоставляют информацию о возможных эвакуационных рейсах", - пояснили в диппредставительстве.

В частности, посольство прорабатывает возможность вывоза граждан Украины в Минск белорусским коммерческим рейсом.

"Организация отправки такими рейсами решается в каждом конкретном случае с посольством страны-организатора рейса, нередко и с МИД этой страны, а также с МИД Индии. Такие рейсы, как правило, являются коммерческими, действуют различные механизмы оплаты", - рассказали в посольстве.

Также читайте: Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии

Напомним, 29 марта правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.