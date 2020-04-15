Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Николаевской области возросло до 22, - ОГА

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В Николаевской области зарегистрировано групповое заболевание коронавирусом в Вознесенском районе, количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 22 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"По состоянию на 20:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе", - говорится в сообщении.

Так, в течение дня за медицинской помощью обратились 19 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 пациента получают стационарное лечение в других инфекционных стационарах области и 14 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Отмечается, что в вирусологической лаборатории проведено исследование методом ПЦР от 177 контактных лиц с заболевшими коронавирусом, из них 16 с положительным результатом.

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