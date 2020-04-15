Вспышка коронавируса среди врачей обнаружена в киевском Медгородке, - СМИ

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Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет OBOZREVATEL , со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов.

Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока неизвестны.

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