Вспышка коронавируса среди врачей обнаружена в киевском Медгородке, - СМИ

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Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет OBOZREVATEL , со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов.

Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока неизвестны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах. КАРТА

Коронавирус и карантин
карантин Киев COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 кацахол
Абалдєть.
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15.04.2020 22:07
+5 вставай
І як таке відбулось? Ми ж готові. Мабуть і захисних костюмів з респіраторами було, хоч за кордон вивозь вагонами.
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15.04.2020 22:10
+3 Леонид Тищенко 711eae6c
Враньё ! Не верю ! Как вытягивать последние деньги с пациентов так у врачей со здоровьем всё ОК,а как возникла угроза их здоровью то сразу же приступ хитрости .
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15.04.2020 22:11
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