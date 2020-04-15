В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин

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Власти Германии согласовали меры по постепенному ослаблению карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Уже с 20 апреля смогут открыться магазины площадью до 800 квадратных метров, если они имеют концепцию соответствующей защиты покупателей. Также откроются независимо от торговой площади автосалоны и книжные магазины, магазины по продаже велосипедов.

Жители Германии вынуждены будут придерживаться жестких ограничений относительно социальных контактов минимум до 3 мая. С 4 мая "поэтапно" должны снова открываться школы. Школы планируют сначала открыть для учеников старших классов. Со временем пошагово они должны возобновить работу в полном объеме.

В то же время запрет на проведение массовых мероприятий с большим количеством участников продлен до конца августа. Будет действовать пока запрет и на проведение богослужений с участием верующих. Также пока закрытыми будут рестораны, бары и клубы.

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Рекомендуется ношение масок в общественном транспорте и при совершении покупок.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, властям Германии удалось серьезно замедлить распространение коронавируса, но это "хрупкий промежуточный успех". "Мы должны понимать, что нам придется жить с вирусом до тех пор, пока не будет медикаментов, в первую очередь, вакцины", - подчеркнула канцлер.

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