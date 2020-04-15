Оккупанты в Крыму в очередной раз незаконно преследует людей, - представитель президента в АРК о задержании "агентурной группы"

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Российские власти в оккупированном Крыму "в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленных на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

В сообщении отмечается: "ФСБ России сообщило о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки МО Украины. Как утверждает ФСБ, в состав группы входила женщина-военнослужащий ВС РФ, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне в 2017-2018 годах. А также гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку.

Отмечается, что в отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Гражданин Украины взят под стражу и сразу после ареста был этапирован в Московское СИЗО Лефортово. Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По утверждению ФСБ, информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования дела Дениса Кашука, осужденного 6 апреля на три года и восемь месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ, которые он якобы сделал по заказу украинской разведки.

Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленных на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества.

Российская Федерация должна прекратить нарушения прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г.. Севастополь, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом.

Уверены, что таким действиям должностных лиц РФ и подконтрольных РФ представителей оккупационных властей будет дана оценка правоохранительными органами Украины".

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