В ОРДЛО оккупанты скрывают летальные случаи с симптомами коронавируса, - Минреинтеграции

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Летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на оккупированных территориях Донбасса еще в марте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По состоянию на утро 15 апреля оккупационные администрации признали такое количество случаев инфицирования коронавирусом: в Крыму - 34, в Севастополе - 8, в ОРДО - 22, в ОРЛО - 16.

"При этом наличие летальных случаев на всех оккупированных территориях оспаривается. Однако, по имеющимся сведениям, указанная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше. В частности, летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на территории ОРЛО еще в марте. 4 апреля от коронавируса умер гражданин в Амвросиевской больнице (территория ОРДО), однако этот факт скрывается, вся медицинская документация изъята ", - сообщили в Минреинтеграции.

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Отмечается, что после огласки в СМИ о случае в Амвросиевке оккупационные администрации в ОРДЛО принимают дополнительные меры для сокрытия правды.

"Врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации, физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными, как это, например, произошло 11 апреля с рудничной больницей в г. Макеевка и в клинической больнице №16 в г. Донецк. Во всех летальных случаях с симптомами коронавируса указываются другие причины смерти ", - подчеркивается в сообщении.

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