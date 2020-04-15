В Черновицкой области подтверждены еще 73 случая COVID-19, всего выявленных случаев 662, - ОГА

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В Черновицкой области 15 апреля официально подтверждены еще 73 случая заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 662 человека

Среди заболевших - четверо священнослужителей. Один из них не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и дальше проводить богослужения.

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