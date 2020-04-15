В Черновицкой области подтверждены еще 73 случая COVID-19, всего выявленных случаев 662, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 662 человека
Среди заболевших - четверо священнослужителей. Один из них не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и дальше проводить богослужения.
такое ощущение, что областью руководят конченые кретины!!
что у них попы вытворяют! это же просто мрак! и все сидят, языки в ж*пы позасовывали! пусть на Филатова посмотрят, и учатся у великих!
а у этих область переплюнула всех, а они все с попами сюсюкают. Дебилы.