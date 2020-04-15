В Черновицкой области подтверждены еще 73 случая COVID-19, всего выявленных случаев 662, - ОГА

726 16
черновцы

В Черновицкой области 15 апреля официально подтверждены еще 73 случая заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 662 человека

Среди заболевших - четверо священнослужителей. Один из них не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и дальше проводить богослужения.

Также смотрите: За сутки 13 апреля на Буковине выявили 84 новых случая коронавируса, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3 Сергей Трофимов 7c913dc7
Понятия не имею, но поступает как агент РПЦ на задании.
показать весь комментарий
15.04.2020 23:48
+2 Anatoliy Bezsmertnyi
Он точно от УПЦ?
показать весь комментарий
15.04.2020 23:42
+2 Женя-Женя
про попа. Он должен соблюдать самоизоляцию. Если он что-то утверждает: какая у нас статья за умышленное заражение?? и пусть только попробуют не проконтролировать!!!

такое ощущение, что областью руководят конченые кретины!!
что у них попы вытворяют! это же просто мрак! и все сидят, языки в ж*пы позасовывали! пусть на Филатова посмотрят, и учатся у великих!
а у этих область переплюнула всех, а они все с попами сюсюкают. Дебилы.
показать весь комментарий
15.04.2020 23:46
Смотреть комментарии