Три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, - ВОЗ

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На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы работаем с партнерами, чтобы ускорить разработку, производство и распространение вакцин". – отметил глава ВОЗ.

Он также сообщил и об исследованиях эффективности препаратов при лечении коронавирусной инфекции.

"Более 90 стран присоединились или проявили интерес к участию в Solidarity Trial, и более 900 пациентов уже зарегистрированы для оценки безопасности и эффективности четірех препаратов и комбинаций препаратов", – отметил Гебрейесус.

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