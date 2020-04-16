В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях

2162

В Италии количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, рекордно снизилось и составляет 3 079 человек.

Такие данные привел глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю. За последние сутки их стало меньше на 107 человек.

Уменьшается также количество новых случаев коронавируса и смертей от него, хотя этот показатель еще остается высоким. Так, за минувшие сутки в Италии умерли от коронавируса 578 человек (ранее их было 602). Общее количество смертей от коронавируса достигло 21 645.

За 15 апреля новых больных зафиксировали 2 667, тогда как вчера было 2 972. В Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных крайне низкий: 827 человек в сутки.

Читайте также: Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды

Сейчас в Италии 105 418 человек имеют подтвержденный коронавирус, из них 27 643 - госпитализированы.

Напоминаем, по состоянию на утро 15 апреля во мире 2 млн и 65 человек заразились коронавируса SARS-CoV-2. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 - выздоровели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж