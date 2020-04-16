Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий

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Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий

На новом ресурсе, среди прочего, размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах в этом году, ВНО и вступительной кампании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменений можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО-2020 состоится по одному из двух подготовленных сценариев, - и.о. министра образования Мандзий

На сайте также есть полезная информация для педагогов - по режиму работы, зарплате, отпуске, аттестации, заполнении классных журналов, инструментах для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.

В случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. С тех пор введен карантин в учебных заведениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля, - и.о. министра образования Мандзий. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин Минобразования COVID-19 коронавирус Мандзий
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Топ комментарии
+2 Ali Hasan
Чтоб таскать не на горбу
Я купил себе арбу.
Всех катаю не грублю
Одно место по рублю.
Ехал раз издалека
Купил в помощь ишака
Но немного просчитался.
Ишак хилым оказался.(с)
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16.04.2020 00:42
+1 Ali Hasan
Я впевнений, що Міносвіти не володіє повною інформацією щодо дистанційного навчання та роботи закладів освіти у таких умовах карантину.
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16.04.2020 00:30
+1 Ali Hasan
Виконавчий орган Європейського cоюзу пропонує стратегію виходу країн-членів із режиму пов'язаних із коронавірусною інфекцією обмежень та відновлення нормальної діяльності.

План, оприлюднений Єврокомісією 15 квітня, пропонує спільні критерії для всієї Європи, але вони не є обов'язковими для країн-членів. Кожна країна ЄС може самостійно вирішити, як і коли виходити з режиму обмежень.

На думку комісії, 27 держав ЄС повинні відповідати трьом вимогам, серед яких зменшення поширення вірусу впродовж тривалого періоду та достатня кількість лікарняних ліжок та місць у палатах інтенсивної терапії. Комісія зазначила, що ефективне виявлення хвороби через масове проведення теств також є визначальним.

Деякі країни-члени, зокрема, Австрія та сильно вражена COVID-19 Іспанія, вже почали скасовувати деякі обмеження. Німечина 15 квітня оголосила про відновлення роботи шкіл із травня, в частини непродовольчих магазинів - уже із завтрашнього дня.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-coronavirus-es-plan-vyhodu-z-rezhymu-obmezhen/30557789.html
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16.04.2020 00:35
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