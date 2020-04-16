Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий

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На новом ресурсе, среди прочего, размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах в этом году, ВНО и вступительной кампании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменений можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.

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На сайте также есть полезная информация для педагогов - по режиму работы, зарплате, отпуске, аттестации, заполнении классных журналов, инструментах для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.

В случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. С тех пор введен карантин в учебных заведениях.

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