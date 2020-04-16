Директор предприятия НААН в Черкассах наладил продажу зерновых вне товарной биржи и нанес ущерб государству в 1,2 млн грн, - СБУ

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Служба безопасности Украины разоблачила масштабные злоупотребления директора государственного предприятия из Черкасс, входящего в структуру Национальной академии аграрных наук и являющегося объектом критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил продажу зерновых культур вне товарной биржи. Он реализовывал коммерсантам сельскохозяйственную продукцию сразу после сбора урожая с полей по заниженной стоимости.

Правоохранители задокументировали, что в течение 2017-2018 годов директор госпредприятия заключил ряд незаконных договоров на реализацию более 5000 тонн зерновых культур четырем частным предприятиям. Из-за действий должностного лица экономическим интересам государства нанесен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачение правонарушителя проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области.