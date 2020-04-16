Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции

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Президент США Дональд Трамп проведет видеоконференцию с лидерами "Группы семи".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, встречу посвятят координации усилий по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в G7 входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия - все они серьезно пострадали от эпидемии.

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Видеоконференция станет продолжением общения 16 марта, когда лидеры "Группы семи" впервые встретились в таком формате, чтобы обсудить усилия по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Дональд Трамп председательствует в G7 и планировал провести нынешний саммит в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне.