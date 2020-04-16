Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов

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Первый замдиректора Госбюро расследований Александр Бабиков, представлявший в суде интересы беглого экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР.

Об этом исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Рада назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора, полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто отзовет, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет. И.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого", - заявил Соколов.

В то же время, по истечении 60-дневного срока Бабиков станет и.о. директора ГБР также на два месяца, если не выберут других заместителей.

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Соколов отметил, что намерен принять участие в открытом конкурсе на должность руководителя ГБР, когда его объявят.

Напомним, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков 20 января стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту Януковича.

Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса в Бабикова А.П. в ходе и результатах предварительного расследования указанного производства.

И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.

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