Самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом: в ЦОЗ рассказали, как действовать беременным с симптомами COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
"Беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкозаболеванием, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное", - сказано в сообщении.
Сообщается, что сейчас зафиксировано только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости.
Женщине с симптомами, свидетельствующими о COVID-19, следует самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом. Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом.
Для диагностики COVID-19 приемное отделение должно иметь:
- экспрес-тесты на новый коронавирус и грипп;
- пробирки для вирусологического исследования с транспортной средой;
- контейнеры для их транспортировки.
Отмечается, что выбирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины дыхательная недостаточность, которая требует немедленного родоразрешения.
Во время кесарева сечения следует осуществлять спинальную или эпидуральную анестезию. Избегать общей анестезии, кроме стандартных показаний к ее проведению.
Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты (СИЗ).