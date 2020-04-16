Самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом: в ЦОЗ рассказали, как действовать беременным с симптомами COVID-19

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Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусной инфекции COVID-19, чем другие люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

"Беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкозаболеванием, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное", - сказано в сообщении.

Сообщается, что сейчас зафиксировано только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости.

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Женщине с симптомами, свидетельствующими о COVID-19, следует самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом. Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом.

Для диагностики COVID-19 приемное отделение должно иметь:

- экспрес-тесты на новый коронавирус и грипп;

- пробирки для вирусологического исследования с транспортной средой;

- контейнеры для их транспортировки.

Отмечается, что выбирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины дыхательная недостаточность, которая требует немедленного родоразрешения.

Во время кесарева сечения следует осуществлять спинальную или эпидуральную анестезию. Избегать общей анестезии, кроме стандартных показаний к ее проведению.

Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты (СИЗ).