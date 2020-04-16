Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ранены двое наемников РФ, - штаб

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В течение 15 апреля Вооруженные формирования РФ трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел обстрелы по позициям украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские защитники с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную вооруженную активность.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли украинских защитников вблизи города Попасная из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле села Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"На провокационный обстрелы украинские военнослужащие дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты в этом районе вернулись к соблюдению режима "тишины"", - сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС рядом с н.п. Водяное из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"За прошедшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди наших военнослужащих не было", - сообщили в штабе.

Вместе с тем отмечается, что "Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный ответ со стороны украинских защитников".

По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля украинские подразделения ранили двух российских наемников.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



