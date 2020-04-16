С сегодняшнего дня на въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольно-пропускных пунктов

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киев,кпп

С 16 апреля водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

"Информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую  распространили некоторые СМИ, - не соответствует действительности. Норма по термометрии одинаково применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и более", - сказано в сообщении.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

"Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии она сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

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В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если у человека есть симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного", - сказано в сообщении.

С сегодняшнего дня на въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольно-пропускных пунктов 01

В КГГА также напомнили, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

Кроме того, городская власть призывает киевлян не выходить из дома без необходимости, а Пасху встречать дома.

"Не стоит рисковать собственным здоровьем и безопасностью, а также здоровьем и жизнью своих близким. Эффективность противоэпидемических мероприятий и ограничений зависит от сознательного отношения каждого из нас", - сообщили в КГГА.

Напомним, что по состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус и карантин
карантин КГГА Киев COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Ali Hasan
Спочатку запускають хворих на короновірус, а потім маємо хворих в Лаврі, 6 та 8 лікарні... Тепер коли повно хворих почали вимірювати температуру, яка не є визначенням хвороби?
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16.04.2020 07:42
+4 Ihor Liapun f20e8dd7
Подсказываю Витальке - надо установить блокпосты и между районами Киева, и на всех мостах- на въезде и на выезде. Проверять температуру, документы, багажники и карманы.
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16.04.2020 08:39
+3 Геракл Платонович
Пускай ВРУ и прочим Кабминам меряют ректально хоть по 100 раз в день...
Я еду в своей машине...и комне лезет ЧУВЫРЛО которое уже контактировало с тысячами!
Ну это не идиотизм!?)))
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16.04.2020 08:14
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