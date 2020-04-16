Оккупанты на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями из-за распространения коронавируса, - Минреинтеграции

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Вследствие распространения коронавируса оккупационные администрации на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции.

"В результате распространения эпидемии оккупационные администрации заблокировали движение между самими оккупированными территориями. Из-за ухудшения положения, по имеющейся информации, на одном из совещаний руководства ОРЛО даже рассматривалась возможность использования доменных печей Алчевского металлургического комбината в качестве крематория. В то же время движение через временно неконтролируемый участок российско-украинской границы не прекращался", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что до последнего времени осуществлялись организованные перевозки лиц в Ростовскую область РФ для оформления российских паспортов. Эти лица были официально освобождены от необходимости 14 дней находиться в обсервации, в отличие от всех других категорий лиц, въезжающих в ОРДЛО.

"В период с 4 по 10 апреля только с Луганского автовокзала №1 специальными маршрутами к населенным пунктам Новошахтинск, Красный Сулин, Гуково и Донецк (Ростовская область) по паспортам отправлено почти 1500 человек, для чего было задействовано 35 автобусов. Однако, после того как у лиц, которые ездили по паспортам в четырех разных автобусах, обнаружили коронавирус, оккупационные администрации ОРЛО и ОРДО вечером 10 апреля синхронно объявили о прекращении этих поездок, начиная с 13 апреля.

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Таким образом, если в марте представители российских оккупационных администраций в Крыму, Севастополе и в ОРДЛО пытались распространять ложную информацию, что коронавирус якобы "завозят" из Украины, то сейчас они прямо и публично указывают на приезжих из России как на фактор опасности, ведь ситуация стремительно ухудшается и скрывать факты уже невозможно", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что "в то время как гражданское население ВОТ лишено надлежащей медицинской помощи, испытывает недостаток лекарств и средств индивидуальной защиты, в отношении воинских контингентов оккупационные администрации пытаются принимать усиленные профилактические меры. Однако, именно военные контингенты в настоящее время является фактором эпидемиологической угрозы".

Так, на территорию ОРДЛО на ротационной основе в течение марта-начале апреля было привлечено 120 специалистов-вирусологов из частей РХБЗ Южного военного округа Российской Федерации.

"Подконтрольные России военные подразделения в ОРДЛО, в Крыму и Севастополе переводятся на казарменный режим, ограничиваются контакты с членами семей, вводится запрет на получение первичной медицинской помощи в общественных больницах. Части российских военных, которые не задействованы в боевых мероприятиях, решением руководства разрешено на период до мая уехать из ОРДЛО в Российскую Федерацию. В ОРДО женщин, вовлеченных в подконтрольные России военные подразделения, освободили от должностных обязанностей и отправили на карантин домой", - сказано в сообщении.

Впрочем, как отмечается, в последние недели на территорию ОРДЛО массово возвращаются граждане, работавшие в Российской Федерации, в значительной мере - в Москве. Часть из них "трудоустраивается" в оккупационных военных контингентах, потенциально являясь носителями инфекции.