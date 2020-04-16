И.о. глава ГБР Соколов об утечке информации из Бюро: "Главная проблема Киева, что "течет"

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Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал, откуда єкс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов узнает о состоянии дел ГБР.

Об этом Соколов заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Это больной вопрос для меня как для правоохранителя. С чем мы столкнулись, когда сюда попали: довольно много людей, скажем так, "поощрялись" различными группами влияния, не знаю, финансово или нет. Это делали для информирования в том числе о ситуации, которая здесь, внутри ГБР. И особенно талантливые могли докладывать и тем, и тем - сразу нескольким сторонам. Поэтому медийно и началось, что мы плохие, потому что мы некоторых кадров отодвинули. Плюс, дела заходят в суды, а там же еще прокуроры ... И эти люди работают годами, это люди с определенной "кредитной историей", с определенными знакомствами, которыми и пользуются. Главная проблема как раз Киева, что "течет" (происходят утечки информации. - Ред)", - пояснил Соколов, откуда у Портнова такая осведомленность обо всех делах.

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Александр Соколов отметил, что разные группы влияния держали на зарплате сотрудников Госбюро расследований.

"Сейчас эти сотрудники не без основания "не перешли" в новую структуру и будут с нами судиться. Это такая внутренняя кухня, потому что многие люди работают на результат и с идеей. Им достаточно трудно в такой системе. Потому что когда "текут" даже технические ходы по принятым решениям по делу, то о какой перспективе можно говорить? Все уже все знают, все доказательства уничтожены, лицо ждет, 15 адвокатов... Но это же никого не волнует, это наши проблемы внутренние. Мы их решим. Однако нужно время", - добавил Соколов.