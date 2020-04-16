ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19

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Употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом, а также может привести к осложнениям течения болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний и расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19", - пишет ВОЗ.

В сборнике рекомендаций ВОЗ "Алкоголь и COVID-19: что вам нужно знать" говорится, что алкоголь подрывает иммунную систему и негативно влияет на способность организма противостоять болезням. Также отмечается, что интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), одного из самых тяжелых осложнений COVID-19.

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В ВОЗ добавляют, что в условиях, когда бары закрыты, люди для употребления алкоголя могут устраивать домашние вечеринки. Это повышает риск распространения коронавируса.

В Организации также предупреждают, что алкоголь усугубляет негативное влияние на психику, которая и так подвержена стрессу в условиях карантина. Это может привести, в частности, к росту домашнего насилия, об "ужасающей вспышке" которого в начале месяца говорил генсек ООН Антониу Гутерриш.