Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП. ФОТОрепортаж

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Учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.

"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - отметили в ОП.

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