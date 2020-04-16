Во Львове умер еще один пациент с коронавирусом

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Во Львовской области подтвердили седьмую смерть от коронавирусной болезни.

Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что умерла 52-летняя женщина, у которой была двухсторонняя пневмония.

"Печальные новости: 7-я смерть от коронавируса во Львовской области - львовянка, 1968 года. У женщины была двухсторонняя пневмония. Известно, что она была переведена из 1-й городской клинической больницы после положительного результата ПЦР на наличие коронавируса", - сообщили в штабе.

Также сообщили, что по состоянию на 8 утра 16 апреля во Львовской области подтверждено 166 случаев инфицирования коронавирусом, из них 7 - летальные, 6 пациентов выздоровели. За прошлые сутки выявлено 14 новых заражений COVID-19.

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