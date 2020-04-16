Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков

3910 18
фура,перевозки

Кабинет Министров ввел зеркальные меры по отношению к странам, которые установили ограничения по отношению к украинским перевозчикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали грузовые перевозки в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран должна работать. Однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Пересечение государственной границы Украины разрешено для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, которые не ограничивают пересечение собственного государственной границы таким лицами из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци", его обязанности будет исполнять Юрик

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8 Владыка Света
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856вы новости давно смотрели...

насколько я помню Россия блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом - МИД
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856мож тепперь и ихние перевозки начнем блокировать наконецто
показать весь комментарий
16.04.2020 09:36
+2 Лілія Левченко 3848b757
Які країни ще блокують, окрім раші?
показать весь комментарий
16.04.2020 09:44
+1 Ольга Панченко
Относительно россии ,конечно,зеркальные ,тут однозначно .
Я обо всех других ,кроме россии.
показать весь комментарий
16.04.2020 09:39
Смотреть комментарии