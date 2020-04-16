На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав

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На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 279 случаев;
Волынская область - 109 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 116 случаев;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 401 случай;
Кировоградская область - 198 случаев;
г. Киев - 644 случая;
Киевская область - 234 случая;
Львовская область - 166 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 73 случая;
Полтавская область - 27 случаев;
Ривненская область - 204 случая;
Сумская область - 80 случаев;
Тернопольская область - 333 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 37 случаев;
Черновицкая область - 662 случая;
Черкасская область - 110 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав 02

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Alex Beq
Люди ведут себя как в Италии - не верят, думают, что почихают и всё.
Дурачьё толпится в церквах. Когда везде пройдёт пик у нас будет пи"да.

Поистине страна инфантильных дураков. И президента выбрали киношного себе и ведут себя под стать...
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16.04.2020 09:41
+5 Lvbnhj
На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 124 На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4440
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16.04.2020 09:37
+3 житель юговостока
Уровень не падает (
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16.04.2020 09:37
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