За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

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За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

За минувшие сутки в Украине подтвердили 104 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав врачи Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Ernst List
Что-то быстро косит их. Когда начнут просить другие страны прислать своих в помощь? Или на студентах и аспирантах мед.вузов думают выехать?
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16.04.2020 10:03
+2 5 копійок
Оце так. А медики не ростуть як гриби після дощу.
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16.04.2020 10:02
+1 Alex_dos
Ось і результат реформ.
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16.04.2020 10:14
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