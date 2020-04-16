За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

2429

За минувшие сутки в Украине подтвердили 104 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав