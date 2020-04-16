Родные украинских пленников требуют встречи с Зеленским: "На обмен попадают люди, не имеющие отношения к конфликту, а мы после каждого обмена заливаемся слезами". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на странице Татьяны Матюшенко, муж которой с 2015 года удерживается российскими террористами.
"Это видео записываем как крик души. Все мы родственники пленных, которые несмотря на обещания власти до сих пор не пополи в очередной обмен и на протяжении долгих лет находятся в плену. Мы рады, что проводится очередной обмен, но нам надоело смотреть, как в списки на обмен попадают люди не имеющие отношение к конфликту на Донбассе. И после очередного обмена заливаться слезами. Господин президент, вы знаете, что в нечеловеческих условиях находяться сотни преданных Украине людей. Может вам стоит обратить внимание именно на таких людей", - говорит в обращении Матюшенко.
А гонору скільки - я обміняв, я обміняв ! Петя не зміг, а мені фуйло-миротворець полонених віддав. Щоправда, я майже знищив оборонно-ракетну галузь держави на вимогу московитів, ну то таке - дізнаєтесь, малята, потім...папізже.