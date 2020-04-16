Минздрав запустил платформу для онлайн-консультаций врачей с более опытными коллегами, - Степанов

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Министерство здравоохранения Украины запускает в тестовом режиме онлайн платформу для консультации врачей с более опытными колегами.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы в тестовом режиме запустили онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны всех остальных реаниматологов, которые работают, прежде всего в тех больницах, которые определены для борьбы с COVID-19", - рассказал он.

По его словам, к платформе присоединились около 100 медучреждений, в ближайшее время присоединятся и другие больницы.

Степанов подчеркнул, что важно, чтобы анестезиологи и реаниматологи имели возможность онлайн-консультирования со своими коллегами, с более опытными анестезиологами, которые будут давать советы, как себя вести в тех или иных случаях.

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