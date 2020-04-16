США прошли пик роста заболеваемости коронавирусом, - Трамп

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США прошли пик по количеству новых случаев коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что стратегия страны работает, и количество инфицированных начинает снижаться.

"Борьба (с коронавирусом. – Ред.) продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям, - сказал Трамп.

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Также он добавил, что США и дальше будут работать в этом направлении, чтобы добиться большего успеха.

Напомним, что лидером по количеству случаев заражений коронавирусом все еще остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах. По состоянию на утро 16 апреля число умерших в США достигло 30 925, заболевших - 639 055.