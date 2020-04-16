Следователь полиции Шевцов, публично оскорбивший нардепа "Голоса" Устинову, подал на нее иск о защите чести. ДОКУМЕНТ

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Заместитель руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Евгений Шевцов, допустивший хамские высказывания в адрес депутата "Голоса" Александры Устиновой, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

Об этом сообщила сама нардеп, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните заместителя Главного следственного управления Полиции Евгения Шевцова, который публично обозвал меня "обезьяной", "тупой овцой" "умственно отсталым чучелом" и многими другими эпитетами? Обозвал за то, что я собрала подписи депутатов, чтобы провести расследование по его возможным коррупционным действиям.Тогда после скандала горе-полицейский, вернее высокая "шишка" в полиции, как настоящий офицер удалил свой пост, а потом не поверите... подал на меня в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Да, это не первоапрельская шутка, я сама глаза 3 раза протерла, читая эту повестку в суд. Фото прилагаю", - написала Устинова.

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Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.