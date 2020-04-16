COVID-19 уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесчины. За сутки три новых случая, среди заболевших сотрудница Пенсионного фонда, - ОГА

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По состоянию на 9:00 16 апреля в Одессе подтверждены еще 3 случая заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Новые заболевшие - 42-летняя работница Пенсионного фонда Беляевки и ее 20-летний сын. Ранее болезнь была обнаружена у мужа и коллеги пациентки. Отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка.

Также заболела 54-летняя жительница Ширяевского района. Она недавно вернулась в Украину из-за границы", - сообщил он.

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По словам главы ОГА, вирус уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесской области. По данным Минздрава, пик заболеваемости ожидается в ближайшие 2 недели.

"Будьте ответственными и не выходите на улицу без крайней необходимости. Берегите себя и близких", - резюмировал Куцый.