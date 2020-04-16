Портнов блефует, когда говорит, что результаты третьей экспертизы якобы подтверждают, что это умышленное убийство, - адвокат Стерненко Коломиец

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Адвокат активиста Сергея Стерненко Виталий Коломиец заявил, что бывший замглавы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов блефует, когда говорит, что результаты третьей экспертизы в деле активиста якобы подтверждают, что он совершил умышленное убийство Ивана Кузнецова.

Об этом говорится в материале издания "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

"Все спорные моменты этого дела создаются исключительно медийно. Для процесса их нет. Последнее заявление Андрея Портнова о результатах третьей экспертизы, которая якобы подтверждает, что это умышленное убийство, - блеф. Экспертиза не дает ответов на такие вопросы. Она говорит только о характере нанесенных повреждений, последовательности нанесения ран, положении жертвы и нападавшего и прочее", - отметил адвокат.

"Наши оппоненты достаточно успешно спекулировали на двух предыдущих экспертизах. При этом были опубликованы только результаты второй экспертизы (проведенной в Одессе), где утверждалось, что некоторые раны Кузнецову нанесены в горизонтальном положении и он, мгновенно потеряв сознание, не мог пробежать и нескольких метров. Однако результаты самой первой экспертизы, где эксперт предположил обратное - положение Кузнецова в процессе противостояния могло меняться, и после нанесения смертельного ранения он несколько десятков секунд мог оказывать сопротивление и передвигаться, - опубликованы не были. Третья экспертиза, по нашей информации, разочарует наших оппонентов еще больше. Для того чтобы это понять, стоит всего лишь открыть специальные методички и прочитать, что в юридической практике были случаи, когда люди с ранениями левого желудочка сердца жили до 30 минут. Причем некоторые из них были спасены. И это те факты, которые исключают любые манипуляции", - добавил Коломиец.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.