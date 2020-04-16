СБУ уже сегодня может дать серьезные результаты по обоим производствам, но они этого не делают, - Стерненко

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Активист Сергея Стерненко считает, что СБУ уже сегодня может дать серьезные результаты по обоим производствам в его деле, но не делает этого.

Об этом говорится в материале издания "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

"СБУ уже сегодня может дать серьезные результаты по обоим производствам. Стоит только протянуть руку к Исайкулу, Подобедову и Ко. Но они этого не делают", - сказал изданию Стерненко.

По его словам, причин может быть две.

"С одной стороны, таким образом меня пытаются держать в подвешенном состоянии, параллельно выгодно накаляя в обществе тему "националистов-убийц". И с этой задачей неплохо справляются Портнов и Шарий. С другой — у новой команды Офиса генпрокурора и СБУ нет политической воли проводить работу по этим делам. Они просто не могут идти на конфликт с МВД и лично с Аваковым, который прекрасно знает, что происходит в Одессе, и как к нападениям причастна сама полиция", - добавил активист.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.