МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

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В Международном валютном фонде сообщили, что поддерживают изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которыми увеличили дефицит бюджета до почти 300 млрд грн или втрое.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции.

"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", - сообщил Томсен.

Он добавил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.

Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

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