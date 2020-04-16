МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции.
"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", - сообщил Томсен.
Он добавил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.
Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.
Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.
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