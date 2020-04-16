МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

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МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

В Международном валютном фонде сообщили, что поддерживают изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которыми увеличили дефицит бюджета до почти 300 млрд грн или втрое.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции.

"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", - сообщил Томсен.

Он добавил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.

Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

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Бюджет-2020
госбюджет МВФ
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Топ комментарии
+5 Артм Воронцов
мвф говорит что большая дырка в бюджете лучше кучи напечатаных фантиков и дикой инфляции...
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16.04.2020 11:26
+4 Маркиз
МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Хотите увидеть в этом списке Украину?
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16.04.2020 11:44
+3 Golos Durdoma
Кроме того епоха бедности закочилась 21.04.2019 и сейчас у нас 40% рост економики или вы нацпредатель и "сороссит"?
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16.04.2020 11:49
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