Обмен пленными проходит в формате "всех на всех", забираем всех украинцев, без исключения, - Ермак

5596

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

По его словам, взаимные освобождения - это всегда очень кропотливая работа. Есть много спорных моментов, которые требуют тщательной проработки.

"Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России", - отметил Ермак.

Ермак отметил, что программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме.

"Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы. Всё это – ради украинцев, которых мы должны вытянуть из ада плена", - заявил он.

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА