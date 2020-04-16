Минздрав запускает информационную кампанию по сдаче донорской крови в условиях карантина, - Степанов

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство запускает информационную кампанию по сдаче донорской крови в условиях карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Степанов во время онлайн брифинга.

В частности, его попросили прокомментировать, как во время карантина правительство или Минздрав собираются решить проблему сдачи донорами крови, чтобы не подвергать людей опасности.

"Что касается доноров. Действительно, в условиях карантина у нас возникла определенная проблема, и мы считаем, что надо срочно активизироваться по решению этой проблемы с обеспечением сдачи крови в донорских центрах", - сказал Степанов.

По его словам, он обратился к главам областных государственных администраций, "чтобы была проведена, с одной стороны, соответствующая разъяснительная работа, а с другой стороны обеспеченность приема крови в соответствующих центрах. Но чтобы эта обеспеченность была максимально выдержана в условиях карантина в отношении лиц, которые сдают кровь".

Министр отметил, что при сдаче крови надо практически ограничить контактирование людей.

"Мы запускаем соответствующую информационную кампанию по сдаче крови", - подчеркнул Степанов.

Также он прокомментировал вопрос об обеспечении людей с редкими заболеваниями необходимыми лекарствами в условиях прекращения авиа- и другого сообщения на фоне пандемии COVID-19.

"Министерство здравоохранения работает с нашими импортерами, которые поставляют по каждому конкурентному случаю, каким образом нам привезти эти лекарственные средствами, каким образом, чтобы пациенты, которые больны тем или иным заболеванием, были обеспечены этими лекарственными средствами", - добавил Степанов.

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