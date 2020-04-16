За сутки число случаев COVID-19 на Киевщине возросло до 234, среди заболевших 14 детей. Больше всего зараженных в Киево-Святошинском районе, - ОГА

2237

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 8:00 16 апреля 2020 официально подтверждено 234 случая заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждені 4 новых случая коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Так, в Обуховском районе - 43 (20 - пгт Козин, 4 - с. Романкив, 8 - г. Украинка, 10 - г. Обухов, 1 - с. Красная Слободка); в Киево-Святошинском районе - 77 (11 - с. Софиевская Борщаговка, 8 - Крюковщина, 20 - г. Вишневое, 9 - г. Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 4 - с. Святопетровское, 4 - с. Дмитровка, 2 - с. Тарасовка, 2 - с. Чайки, 1 - с. П. Борщаговка, 1 - с. Кременище, 2 - Белогородка, 1 - Капитановка, 1 - с. Новое, 1 с. Гнатовка); 3 - в Белоцерковском районе; 3 - в Бориспольском районе, (2 - с. Гнедин, 1 - с. Воронков); 7 - в Броварском районе, (с. Зазимье, Княжичи по 2 случая, пгт Калита - 1 случай, Требухов 1, Погребы - 1); 3 - в Бородянском районе; 5 - Васильковском районе; 5 - в Макаровском районе; 3 - в Переяслав-Хмельницком районе; 2 - в Мироновском районе; 6 Ставищенском районе; 10 - г. Белая Церковь, 10 - г. Бровары; 12 - г. Борисполь; 7 - г. Буча; 2 - г. Васильков; 6 - г. Вышгород; 12 - г. Ирпень; 4 - г. Фастов; 2 - г. Гостомель; 3 - в г. Кагарлык, 2 - г. Переяслав; по одному - в Барышевском районе, Иванковском районе, Полесском районе, Рокитнянском районе; пгт Бородянка; пгт Ворзель, пгт Коцюбинское, пгт Ставище, пгт Рокитное, г. Иванков.

Из них на стационарном лечении - 69 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 165 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема с тестированием на COVID-19 есть на Киевщине, планируем туда командировку в ближайшее время, - Ляшко

Среди заболевших 14 детей: 3 - пгт Козин; 1 - Обухов; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - с. С. Борщаговка; 1 - г. Борисполь, 2 - г. Ирпень; 1 - Полесский район, 1 - г. Фастов, 1 - г. Бровары, 1 - Васильковский район.

Выздоровели по области 14 человек.

За время пандемии умерли - 9 человек: 4 случая - Киево-Святошинском районе (Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка) 1 случай - Макаровский район (с. Мостыще), 1 случай - г. Белая Церковь, 1 случай - г. Фастов, 1 случай - г. Васильков, 1 случай - Ставищенский район.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторній центр поступило 930 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 111 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 2426 контактными лицами.