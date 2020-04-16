Рада сегодня рассмотрит изменения в Регламент, вопросы оборонных закупок и местного самоуправления

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Рада сегодня рассмотрит изменения в Регламент, вопросы оборонных закупок и местного самоуправления

В четверг, 16 апреля, Верховная рада вновь соберется для проведения внеочередного заседания парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на заседании планируется рассмотреть следующие законопроекты:

  • законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком

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  • проект №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение)
  • законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение)
  • проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)
  • законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение)
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