COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает NHK.
Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур, его объявили до 6 мая.
"Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение из-за коронавируса на всю страну", - говорится в сообщении.
По данным японского Минздрава, 16 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 8,7 тыс. человек. За сутки было выявлено 549 новых случаев. Кроме того, 712 заражений были выявлены на круизном лайнере Diamond Princess. Скончался в Японии 191 человек, в том числе 13 человек - на круизном судне.
Навіть австріяки, котрі мають такі запаси "сала", що навіть нам у сні не з"являлися, навіть вони думають про економіку СВОЄЇ країни!
Недарма ця професія найдавніша, як і професія шльондри.
Немає мізків, весь розум сконцентрований в кишені, або в в....!
Это отличная тактика, знаете. Нет тестов - нет статистики, долбо...ы ходят непугаными.
Vlada Yaroslavska
За даними Держприкордонслужби, з 6 по 11 квітня в Україну повернулися більше 33 тисяч людей.
З них на тричі оголошену обов'язковою (!!) обсервацію відправилися... 197 людей.
Решта людей поїхали додому під "чеснеслово", на самоізоляцію.
Це порушення?
Так.
Адже запроваджена обов'язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону будь-яким видом транспорту - літаком, автотранспортом чи пішки - громадяни зобов'язані пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.
Цікаво, що ця норма запроваджена як обов'язкова 3 рази:
- з 29 березня, так проголосив Президент
- з 2 квітня, це постанова Уряду
- з 6 квітня, це знову постанова Уряду
Якщо рахувати від 29 березня (дати яку проголосив Президент), то без обов'язкової обсерваціі повернулось майже 70 000 людей.
Не дивно, що люди, які всеж потрапили в обсервацію, обурюються.
Така в нас "обов'язкова обсервація".
Дивно, що про це нема жодної публікації в ЗМІ.
Александр Лиев
https://ibigdan.livejournal.com/24963145.html