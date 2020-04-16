COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране

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япония

Власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране в связи с увеличением количества выявленных случаев заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает NHK.

Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур, его объявили до 6 мая.

"Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение из-за коронавируса на всю страну", - говорится в сообщении.

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По данным японского Минздрава, 16 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 8,7 тыс. человек. За сутки было выявлено 549 новых случаев. Кроме того, 712 заражений были выявлены на круизном лайнере Diamond Princess. Скончался в Японии 191 человек, в том числе 13 человек - на круизном судне.

Коронавирус и карантин
карантин Япония COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Да-это-я
«Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане»,- заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Навіть австріяки, котрі мають такі запаси "сала", що навіть нам у сні не з"являлися, навіть вони думають про економіку СВОЄЇ країни!
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16.04.2020 12:38
+2 Да-это-я
Журналісти бля, ви маєте оприділитися - в японії надзвичайний стан буде, чи ситуація?
Недарма ця професія найдавніша, як і професія шльондри.
Немає мізків, весь розум сконцентрований в кишені, або в в....!
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16.04.2020 12:14
+2 Маркиз
Одессочка, Привозик, в стране карантин. 11 апреля 2020

COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране - Цензор.НЕТ 7693

Это отличная тактика, знаете. Нет тестов - нет статистики, долбо...ы ходят непугаными.
Vlada Yaroslavska

За даними Держприкордонслужби, з 6 по 11 квітня в Україну повернулися більше 33 тисяч людей.
З них на тричі оголошену обов'язковою (!!) обсервацію відправилися... 197 людей.

Решта людей поїхали додому під "чеснеслово", на самоізоляцію.
Це порушення?
Так.
Адже запроваджена обов'язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону будь-яким видом транспорту - літаком, автотранспортом чи пішки - громадяни зобов'язані пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.
Цікаво, що ця норма запроваджена як обов'язкова 3 рази:
- з 29 березня, так проголосив Президент
- з 2 квітня, це постанова Уряду
- з 6 квітня, це знову постанова Уряду
Якщо рахувати від 29 березня (дати яку проголосив Президент), то без обов'язкової обсерваціі повернулось майже 70 000 людей.
Не дивно, що люди, які всеж потрапили в обсервацію, обурюються.
Така в нас "обов'язкова обсервація".

Дивно, що про це нема жодної публікації в ЗМІ.
Александр Лиев

https://ibigdan.livejournal.com/24963145.html
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16.04.2020 12:22
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