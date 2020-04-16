Мытье рук - основа. Без него ношение маски и перчаток создает ложное представление о защите, - Супрун

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Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев не пренебрегать мытьем рук в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще раз подчеркиваю, маска - это не панацея. Она действует только когда ею правильно пользоваться, а также не защитит от вируса, особенно, если грязными руками касаться своего лица или той же маски", - отметила Супрун.

Бывший руководитель Минздрава подчеркнула большую важность уже сейчас привыкать тщательно и часто мыть руки, ведь вирус сразу же не исчезнет вместе с завершением карантинных мероприятий.

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Другой способ, которым пользуются многие для защиты от вируса - это регулярное ношение одноразовых перчаток. Супрун развеяла миф об этой "броне от коронавируса" и объяснила, почему носить перчатки может быть опасно.

При длительном ношении перчаток, без частой смены и мытья рук, бактерии на коже быстро размножаются благодаря теплой влажной среде, так как в перчатках руки больше потеют. Если перчатки рвутся или снимаются неправильно, существует риск, что все накопившиеся на них патогенные микроорганизмы окажутся на руках или поверхностях. Ношение перчаток может создавать ложное ощущение безопасности и иллюзию чистоты, что увеличивает вероятность игнорирования других важных мероприятий - особенно, мытья рук.

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Кроме того, во время ношения перчаток важно помнить о понятии перекрестного загрязнения, добавляет Супрун.

"Представьте ситуацию: вы одеваете перчатки выходя из дома, в них нажимаете кнопки в лифте, открываете дверь в подъезде, заходите в супермаркет, касаетесь там продуктов и различных поверхностей, а затем теми же перчатками касаетесь своей одежды, телефона или кошелька, садитесь в авто и так далее. Только по приходу домой, вы можете снять перчатки безопасно и помыть руки. За это время на них накапливается множество микроорганизмов, которые очень легко перенести на все, к чему вы прикасаетесь. И даже к своему лицу", - написала экс-глава Минздрава.

"Помните, что без мытья рук и правильного использования перчаток носить их не имеет смысла", - резюмировала Супрун.





