Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке еще пяти судей. СПИСОК

Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникаций ВСП, передает Цензор.НЕТ.
Высший совет правосудия решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Фрич Марию Николаевну - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области;
Стеганцова Сергея Михайловича - с должности судьи Шевченковского районного суда Харьковской области;
Николаенко Ирину Викторовну - с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;
Якименко Татьяну Александровну - с должности судьи Котелевского районного суда Полтавской области;
Кофанова Андрея Валентиновича - с должности судьи Вольнянского районного суда Запорожской области.
В то же время Высший совет правосудия отложил рассмотрение материалов об освобождении Тищенко Ларисы Ивановны с должности судьи Гадячского районного суда Полтавской области, поскольку судья направила заявление с просьбой отложить рассмотрение ее заявления об отставке.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 9 апреля этого года, Высший совет правосудия удовлетворил сразу 17 заявлений об отставке судей, среди них преимущественно судьи апелляционных судов.