С сегодняшнего дня усилен контроль на въездах в Киев, - Кличко

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С сегодняшнего дня, 16 апреля, усилен контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы установили 9 пропускных пунктов, где все авто, въезжающие в город, проверять медики и правоохранители. Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры. Я обращаюсь, в частности, к руководителям предприятий, к работодателям: в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в праздничные дни усиленную службу в столице будут нести правоохранители. Будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.

"Я обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: не едьте без необходимости никуда на праздники. Не идите в церковь, не гуляет в парках! Это - ваша безопасность и ваша жизнь!", - заявил Кличко.

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