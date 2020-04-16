COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +2
- Дарницкий - +9
- Деснянский - +1
- Днепровский - +8
- Оболонский - +2
- Печерский - +4
- Подольский - 0
- Святошинский - +2
- Соломенский - +1
- Шевченковский - +3
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 184. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 67 случаев коронавируса, в Дарницком - 105, в Шевченковском - 67, Голосеевском - 47, Оболонском - 33, Подольском - 28, Днепровском - 46, Деснянском - 40.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 25.