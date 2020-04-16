В Ривненской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса

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В Ривненской области лабораторно подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной госадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новые случаи были зафиксированы в городе Ривне у пяти человек, в пгт Рокитное в четырех, в Березнивском районе у двух человек и еще по одному случаю зарегистрировали в г. Березно и в Ровенском районе в селе Обаров.

Как он отметил, в целом в Ровенской области лабораторно подтвердили 217 случаев заболевания коронавирусом, из которых 7 человек погибли и 8 человек выздоровели. Кроме того на проверке в лабораторном центре находятся еще 168 проб на коронавирус.

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