Три комитета Рады отправили на доработку закон о запрете пушных ферм

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На онлайн заседании комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования депутаты большинством голосов признали несовершенным закон №2360, в котором говорится о запрете пушных ферм.

Несмотря на то, что этот законопроект был подан в Верховную Раду экологическим комитетом ВР, депутаты пришли к выводу, что закон в том виде, в котором он представлен сегодня, не может быть вынесен в сессионный зал на голосование и требует тщательной доработки, передают Українські новини.

Из 11 присутствующих на заседании членов комитета 8 поддержали решение доработать, а лишь 3 - воздержались.

Приглашенная на заседание комитета замминистра энергетики и природных ресурсов Ирина Ставчук сообщила, что сначала надо изучить датский опыт регулирования деятельности норковых ферм, которых в Дании много. Поскольку ни одна страна мира не запретила пушной бизнес по экологическим соображениям, член экокомитета ВР Юлия Овчинникова отметила целесообразность проведения независимой лабораторией влияния пушных ферм на окружающую среду.

Перед решением экологического комитета по доработке законопроекту № 2360 такие же решения были приняты комитетом по вопросам бюджета и комитетом по вопросам интеграции Украины с ЕС.

Бюджетный комитет, в частности, считает, что "в случае принятия законопроекта остановятся инвестиции в соответствующую отрасль и, учитывая бесперспективность ее развития, предприниматели могут начать процесс свертывания и/или переноса такой деятельности за пределы Украины уже с даты вступления в силу соответствующего закона (не дожидаясь наступления срока ее запрета). Указанное не будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины и приведет к уменьшению доходов бюджетов по платежам субъектов хозяйствования соответствующей отрасли".

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС принял единогласное решение о том, что законопроект №2360 не соответствует праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, поэтому требует существенной доработки.