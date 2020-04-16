Рассматривается вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин, еще 32 служителя Лавры проверяются на COVID-19, - Кличко

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Рассматривается вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин, еще 32 служителя Лавры проверяются на COVID-19, - Кличко

Еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера взяли еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - рассказал он.

Кличко также сообщил, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре.

"Там сегодня работают санитарные врачи и мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах. КАРТА

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко Лавра церковь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Лариса fb3d953c
Да, нужен карантин. А потом нужно отдать Лавру в украинский патриархат, так как Московский намеренно разносит инфекцию и вредит людям.
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16.04.2020 12:51
+3 Совестно за Брата
Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/0/0/11170007.jpg
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16.04.2020 12:53
+1 Alex NV
вони ще думають.
зачиняти негайно
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16.04.2020 12:53
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