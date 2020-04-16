США допускают утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани. Китай опровергает, ссылаясь на ВОЗ

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США допускают утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани. Китай опровергает, ссылаясь на ВОЗ

Разведка Соединенных Штатов изучает возможное происхождение коронавируса в китайской лаборатории, а не на рынке в Ухане, как говорилось ранее.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя разведки США, рассматривается версия о том, что вирус возник в лаборатории в Ухане и случайно распространился за ее пределы.

Президент Дональд Трамп сказал в среду, что США "тщательно изучают эту ужасную ситуацию, которая имела место", но отказался обсуждать то, что ему доложили о результатах расследования.

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Китай в свою очередь опроверг данное обвинение США, сославшись на данные ВОЗ.

"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР.

Коронавирус и карантин
карантин Китай США Ухань COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 5 копійок
А лапті затихарились і мовчать.
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16.04.2020 13:01
+6 Борис Козлов 6516a265
"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР. Источник: https://censor.net.ua/n3189478\\\\\\\\\\\\

Это типо как бы Путин высрал: Мы не сбивали самолеты, так как это подтвердил Медведчук, так что вывсеврети.
(Китай и поставил этого черножопого урода, который вместе с тов. Си до последнего заметали под коврик ситуацию, но потом таки обосрались и переобулись в прыжке-сальто).
Ублюдки нам должны 20млрд. выложить за вот это все вот(правда какой хрен будет требовать? лучше у них купим масок и халатиков)
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16.04.2020 13:04
+4 Алексей Правник
Вирус 100% лабораторный , тем более утечка вируса САРС уже была с этой лаборатории 3 года тому, и следущее китайцы строго запретили своим гражданам писать что- либо об этом
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16.04.2020 13:12
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