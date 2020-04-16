США допускают утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани. Китай опровергает, ссылаясь на ВОЗ

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Разведка Соединенных Штатов изучает возможное происхождение коронавируса в китайской лаборатории, а не на рынке в Ухане, как говорилось ранее.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя разведки США, рассматривается версия о том, что вирус возник в лаборатории в Ухане и случайно распространился за ее пределы.

Президент Дональд Трамп сказал в среду, что США "тщательно изучают эту ужасную ситуацию, которая имела место", но отказался обсуждать то, что ему доложили о результатах расследования.

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Китай в свою очередь опроверг данное обвинение США, сославшись на данные ВОЗ.

"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР.