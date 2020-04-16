США допускают утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани. Китай опровергает, ссылаясь на ВОЗ

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителя разведки США, рассматривается версия о том, что вирус возник в лаборатории в Ухане и случайно распространился за ее пределы.
Президент Дональд Трамп сказал в среду, что США "тщательно изучают эту ужасную ситуацию, которая имела место", но отказался обсуждать то, что ему доложили о результатах расследования.
Китай в свою очередь опроверг данное обвинение США, сославшись на данные ВОЗ.
"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР.
Это типо как бы Путин высрал: Мы не сбивали самолеты, так как это подтвердил Медведчук, так что вывсеврети.
(Китай и поставил этого черножопого урода, который вместе с тов. Си до последнего заметали под коврик ситуацию, но потом таки обосрались и переобулись в прыжке-сальто).
Ублюдки нам должны 20млрд. выложить за вот это все вот(правда какой хрен будет требовать? лучше у них купим масок и халатиков)