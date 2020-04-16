На сегодняшний день уже 788 медработников заболели COVID-19, - глава Минздрава Степанов

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты приоритетным направлением работы ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

По его словам министра, уровень обеспечения этими средствами растет каждый день.

"Еще раз подчеркиваю - защита медиков является приоритетом и мы каждый день увеличиваем процент обеспеченности средствами индивидуальной защиты по каждой больнице. На дешборде Кабинета министров, созданного при поддержке Минздрава и Минцифры, есть вся соответствующая информация в режиме реального времени: как в разрезе областей, так и в разрезе каждого медицинского учреждения", - отметил Степанов.

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По словам главы ведомства, по состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заболели COVID-19.

"Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника: в связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и при каких обстоятельствах. Мы работаем над тем, чтобы максимально защитить врачей", - резюмировал Максим Степанов.