ВНО состоится в любом случае, возможно даже в августе, - Кличко

475

Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Мы работаем по этому вопросу с Министерством образования. Насколько мне известно, из-за ограничительных мер, в Украине подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения, - сказал Кличко. - Если до начала июня, - тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут и основную сессию ВНО", - сказал мэр столицы.

По его словам, сегодня главная задача - подготовить выпускников к ВНО. А учеников других классов - к переходу в следующие классы. Сегодня школьники учатся дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО-2020 состоится по одному из двух подготовленных сценариев, - и.о. министра образования Мандзий

"Хочу также напомнить, что телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников. Ежедневно, по четыре урока в день. Опыт образовательного проекта столицы государство распространило на всю страну в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", - отметил Кличко.

Мэр столицы также выразил убеждение, что учителя с удовольствием встретятся со своими учениками и быстро догонят все, что пропустили. А также - оперативно подготовят и качественно проведут ВНО. Чтобы ученики старших классов могли поступить в высшие учебные заведения.